Ограничение скорости снижено еще на одной улице Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективное управление транспортными потоками.
Об этом в понедельник Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
В рамках этих мер ограничение скорости было снижено еще на одной улице.
"С 28 августа ограничение скорости на улице Самеда Вургуна в городе Баку снижено с 60 км/ч до 50 км/ч. На данном участке дороги установлены соответствующие дорожные знаки", - говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности движения водителей просят соблюдать данное ограничение.
Напомним, что с 11 августа ограничение скорости также было снижено с 60 км/ч до 50 км/ч на улицах Мухаммеда Хади и Тебриз, на обоих участках дороги были установлены соответствующие дорожные знаки.