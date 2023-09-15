Сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева здание школы в селе Поладлы Агджабединского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Поладлы Агджабединского района 15 сентября сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание полной средней школы на 300 ученических мест. В организованном по этому случаю мероприятии приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования, Карабахского регионального управления образования, исполнительной власти Агджабединского района, преподаватели и учащиеся школы, жители села.

Как сообщает в пятницу Trend, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, заведующий юридическим отделом Министерства науки и образования Сабухи Махмудов, глава исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов поздравили учителей и учащихся со сдачей школы в эксплуатацию, рассказали о заботе государства о развитии сферы образования в нашей стране, укреплении материально-технической базы общеобразовательных школ, строительстве новых учебных заведений, проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в этой сфере. Было отмечено, что в 2023/2024 учебном году предусмотрено открытие 23 учебных заведений по заказу Министерства науки и образования и 19 – по заказу Фонда Гейдара Алиева.

Полная средняя школа села Поладлы Агджабединского района, построенная в 1988 году, находилась в непригодном для качественного образования состоянии, поэтому было принято решение построить новое учебное заведение. Фондом Гейдара Алиева, взявшим на себя эту миссию, была построена новая школа на 300 ученических мест. В новом учебном заведении, состоящем из трех двухэтажных корпусов, имеются 14 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, труда, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка. Все помещения полностью оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. На территории школы проведены работы по благоустройству и озеленению. Работы, проводимые Фондом Гейдара Алиева в школе села Поладлы, призваны обеспечить качество образования и постоянный рост знаний и навыков детей.

Выступившие на мероприятии преподаватели и родители выразили глубокую признательность главе государства, отметив, что высокий уровень заботы будет оправдан практической работой.

После выступлений участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в школе. В 2023/2024 учебном году к обучению в школе планируется привлечь 344 учащихся. В школе работают 34 педагога.