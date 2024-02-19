В азербайджанской армии проводится "Курс подготовки экипажей танков и боевых машин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год в азербайджанской армии проводится "Курс подготовки экипажей танков и боевых машин".

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

На курсах с участием новобранцев, имеющих специальность механик-водитель и наводчик-оператор, экипажи, преодолевая естественные и искусственные препятствия, выполнили задачи по управлению танками и боевыми машинами различного назначения.

На курсах, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих, созданы все надлежащие условия, говорится в информации ведомства.

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