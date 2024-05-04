Рамиль Гулиев оправился от травмы и сразу же завоевал медаль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский атлет Рамиль Гулиев, защищающий честь сборной Турции, после восстановления от травмы завоевал бронзовую медаль.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, он занял третье место на международном соревновании, которое проходит в городе Дубай (ОАЭ).
Гулиев преодолел дистанцию в 200 м за 20,77 секунды.
"Мои первые соревнования после травмы прошли хорошо. Я буду набирать очки для летних Олимпийских игр "Париж-2024" в следующих забегах. Впереди еще 5 соревнований. Верю, что смогу принять участие в Олимпийских играх", - прокомментировал чемпион мира и Европы.
Отметим, что Гулиев в прошлом году получил травму и не мог участвовать в соревнованиях.
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