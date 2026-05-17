Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup

BAKU, Azerbaijan, May 17. The European Youth Judo Cup concluded in the Polish city of Bielsko-Biała, Trend reports.
On the final day of competition, the Azerbaijani team added five more medals to its tally. Judokas won two silver and three bronze medals.
Sadig Mamedov (-73 kg) and Aykhan Hasanli (-81 kg) won silver medals. Yusif Nazar (-73 kg), Yagub Mamedov (-81 kg), and Nureddin Aliyev (-90 kg) won bronze medals.
Earlier, Ibrahim Talibov (-55 kg) and Kenul Eyvazly (-48 kg) won gold, Ilkin Garayev (-66 kg) and Zahra Guliyeva (-40 kg) won silver, and Nihad Agayev (-50 kg), Rza Khalili (-55 kg), Mehman Askerov (-60 kg) and Parvin Sevkhanly (-44 kg) won bronze medals.
The Azerbaijani team, having completed the tournament with 2 gold, 4 silver and 7 bronze medals, took first place in the overall team standings.