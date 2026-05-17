  1. Home
  2. Azerbaijan
  3. Society

Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup

Society Materials 17 May 2026 23:53 (UTC +04:00)
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Ingilab Mammadov
Ingilab Mammadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, May 17. The European Youth Judo Cup concluded in the Polish city of Bielsko-Biała, Trend reports.

On the final day of competition, the Azerbaijani team added five more medals to its tally. Judokas won two silver and three bronze medals.

Sadig Mamedov (-73 kg) and Aykhan Hasanli (-81 kg) won silver medals. Yusif Nazar (-73 kg), Yagub Mamedov (-81 kg), and Nureddin Aliyev (-90 kg) won bronze medals.

Earlier, Ibrahim Talibov (-55 kg) and Kenul Eyvazly (-48 kg) won gold, Ilkin Garayev (-66 kg) and Zahra Guliyeva (-40 kg) won silver, and Nihad Agayev (-50 kg), Rza Khalili (-55 kg), Mehman Askerov (-60 kg) and Parvin Sevkhanly (-44 kg) won bronze medals.

The Azerbaijani team, having completed the tournament with 2 gold, 4 silver and 7 bronze medals, took first place in the overall team standings.

Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup
Azerbaijan wins team title at European Youth Judo Cup

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more