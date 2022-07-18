В Азербайджане назвали сроки завершения строительства автодорог на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по проектированию и строительству 16 автомобильных дорог на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также работы, связанные со строительством Лачинского международного аэропорта.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, дорожные проекты, реализуемые на освобожденных территориях, планируется завершить до 2025 года.

Проекты автомагистралей, которые планируется завершить в 2022 году:

1. Автодорога Барда-Агдам (44,5 километра, четыре полосы движения).

2. Новая альтернативная дорога без въезда в город Лачин (32 километра, две полосы движения).

3. Автомобильная дорога Физули-Гадрут (12 километров, четыре полосы движения).

4. Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты (22 километра, две полосы движения).

5. Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы (28,5 километра, две полосы движения).

Проекты автомагистралей, которые планируется завершить в 2023 году:

1. Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,6 километра, 4 и 6 полос движения).

2. Автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин (70,4 километра, четыре полосы движения).

3. Автомобильная дорога Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут (39,7 километра, четыре полосы движения).

4. Строительство дорожной инфраструктуры на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов (834,1 километра, две полосы движения).

5. Автомобильная дорога Губадлы-Махмудлу-Яздюзю-граница с Арменией (26,4 километра, две полосы движения).

6. Выполнение буровзрывных и земляных работ в связи со строительством Лачинского международного аэропорта.

Проекты автомобильных дорог, которые планируется завершить в 2024-2025 годах:

1. Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (123,9 километра, 4 и 6 полос движения).

2. Автомобильная дорога Агдам-Физули (64,8 километра, четыре полосы движения).

3. Автодорога Тогана-Кяльбаджар-Истису (81,6 километра, 2 и 4 полосы движения).

4. Автодорога Кяльбаджар-Лачин (76,3 километра, 2 и 4 полосы движения).

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)