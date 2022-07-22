Названы инвестиции в промзоны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в промышленные зоны Азербайджана инвестировано более 6,4 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,4 миллиарда манатов, создано более 10 100 постоянных рабочих мест. Следующий этап по действующим проектам предусматривает дополнительные инвестиции в промышленные зоны в размере более 450 миллионов манатов и создание более 4 500 новых рабочих мест", - говорится в публикации.