Микаил Джаббаров назвал объем финансирования стартапов

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана продолжает предпринимать инициативы по стимулированию стартапов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В рамках поддержки этой инновационной сферы 18 проектам выделено по 25 тысяч манатов", - говорится в публикации.

Baku ID Summer'22, проведенный министерством образования Азербайджана и SABAH.lab Startup Acceleration Center, является значимым в плане продвижения стартапов и презентации местных проектов иностранным инвесторам, написал Джаббаров.