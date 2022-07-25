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Микаил Джаббаров назвал объем финансирования стартапов

Экономика Материалы 25 июля 2022 14:18
Микаил Джаббаров назвал объем финансирования стартапов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана продолжает предпринимать инициативы по стимулированию стартапов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В рамках поддержки этой инновационной сферы 18 проектам выделено по 25 тысяч манатов", - говорится в публикации.

Baku ID Summer'22, проведенный министерством образования Азербайджана и SABAH.lab Startup Acceleration Center, является значимым в плане продвижения стартапов и презентации местных проектов иностранным инвесторам, написал Джаббаров.

Микаил Джаббаров назвал объем финансирования стартапов
Микаил Джаббаров назвал объем финансирования стартапов
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