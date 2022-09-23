В Азербайджане могут ввести сезонные налоги

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматривается вопрос о введении сезонных налогов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Она отметила, что рассматривается вопрос о предоставлении льгот субъектам предпринимательства, занимающимся сезонными видами деятельности.
Мусаева отметила, что данный вопрос рассматривается и в рамках стратегии социально-экономического развития.
«Также в этом вопросе учитываются предложения предпринимателей», - добавила она.
(Перевод: Фидан Мустафаева)