В Азербайджане могут ввести сезонные налоги

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматривается вопрос о введении сезонных налогов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Она отметила, что рассматривается вопрос о предоставлении льгот субъектам предпринимательства, занимающимся сезонными видами деятельности.

Мусаева отметила, что данный вопрос рассматривается и в рамках стратегии социально-экономического развития.

«Также в этом вопросе учитываются предложения предпринимателей», - добавила она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)