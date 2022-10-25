В Хачмазе состоялась встреча с предпринимателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазе состоялась встреча с предпринимателями, организованная Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Во встрече, организованной в Хачмазском "Доме МСБ", приняли участие предприниматели из Хачмаза, Шабрана, Губы, Гусара и Сиязана.

На встрече председатель правления Агентства Орхан Мамедов, глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, депутаты Севиль Микаилова и Вахид Ахмедов, а также представители исполнительных властей близлежащих районов и организаций, оказывающих услуги предпринимателям, выслушали проблемы предпринимателей, занимающихся производством фруктов и овощей в регионе.

Обсуждения в основном касались создания предприятий по переработке выращенной в регионе плодоовощной продукции, трудностей, связанных с экспортом, вопросов продвижения сбыта местной продукции, проблем с логистикой и транспортировкой, кадровых вопросов, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, подключения к коммунальным услугам, путей решения поднятых вопросов, затем были выслушаны предложения предпринимателей и даны ответы на их вопросы.

Для решения вопросов, поднятых предпринимателями на встрече, и реализации озвученных предложений будут приняты соответствующие меры совместно с надлежащими структурами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)