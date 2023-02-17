Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии восьми физических лиц - страховых агентов.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”. Лицензии были аннулированы на основании добровольных заявлений.
Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Абдуллаева Айсель Исмаил гызы
|07.08.2015
|080684
|2
|Алекперов Мурад Нияз оглу
|21.05.2014
|080578
|3
|Ализаде Сардар Шакир оглу
|11.04.2013
|000920
|4
|Фараджев Теймур Рауф оглу
|16.11.2009
|000291
|5
|Ибрагимов Рафиз Рамиз оглу
|27.08.2010
|000359
|6
|Керимова Сабина Видади гызы
|05.10.2018
|SA-0079
|7
|Мирзоева Наргиз Фейзулла гызы
|08.05.2012
|000646
|8
|Юсифова Гюнай Рафаил кызы
|29.12.2020
|SA-0207