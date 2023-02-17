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Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 17 февраля 2023 10:28 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии восьми физических лиц - страховых агентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”. Лицензии были аннулированы на основании добровольных заявлений.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Абдуллаева Айсель Исмаил гызы 07.08.2015 080684
2 Алекперов Мурад Нияз оглу 21.05.2014 080578
3 Ализаде Сардар Шакир оглу 11.04.2013 000920
4 Фараджев Теймур Рауф оглу 16.11.2009 000291
5 Ибрагимов Рафиз Рамиз оглу 27.08.2010 000359
6 Керимова Сабина Видади гызы 05.10.2018 SA-0079
7 Мирзоева Наргиз Фейзулла гызы 08.05.2012 000646
8 Юсифова Гюнай Рафаил кызы 29.12.2020 SA-0207
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