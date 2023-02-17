Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии восьми физических лиц - страховых агентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”. Лицензии были аннулированы на основании добровольных заявлений.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы: