Ряд рыночных субъектов Азербайджана добровольно устранили признаки недобросовестной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В период с января по октябрь 2023 года, благодаря мерам, принятым Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, 23 субъекта рынка добровольно устранили нарушения законодательства.

Об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынкомпри министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети X, сообщает в пятницу Trend.

"Пресечение незаконного использования товарного знака конкурента служит защитой от недобросовестной конкуренции для других субъектов рынка и предотвращает введение в заблуждение потребителей. В период с января по октябрь 2023 года, благодаря мерам, принятым Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, 23 субъекта рынка добровольно устранили нарушения законодательства, связанные с незаконным использованием товарного знака конкурента, тем самым снизив возможность возникновения недобросовестной конкуренции", - говорится в публикации.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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