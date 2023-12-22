БАКУ /Trend/ - Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ЦБA.

Согласно информации, новым советником председателя ЦБА стал Рашад Масим оглу Мамедов.

Отметим, что Р. Мамедов в 2015-2017 годах работал в ОАО "PASHA Bank" директором департамента операций и контроля, в 2017-2018 годах - главным операционным администратором, в 2018-2023 годах - директором операционного департамента.

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