Weekly review of Azerbaijan's currency market

BAKU, Azerbaijan, September 28. The official exchange rate of the manat against the US dollar, set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week, Trend reports.
The weighted average exchange rate of $1 for the week was 1.7 manat.
|
Official exchange rate of the manat against the dollar
|
September 15
|
1.7
|
September 22
|
1.7
|
September 16
|
1.7
|
September 23
|
1.7
|
September 17
|
1.7
|
September 24
|
1.7
|
September 18
|
1.7
|
September 25
|
1.7
|
September 19
|
1.7
|
September 26
|
1.7
|
Average price per week
|
1.7
|
Average price per week
|
1.7
Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro fell by 0.0087 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.00594 manat to 1.99792 manat per euro.
|
Official exchange rate of the manat against the euro
|
September 15
|
1.9949
|
September 22
|
1.9942
|
September 16
|
2.0021
|
September 23
|
2.0054
|
September 17
|
2.0154
|
September 24
|
2.0066
|
September 18
|
2.0052
|
September 25
|
1.9979
|
September 19
|
2.0017
|
September 26
|
1.9855
|
Average price per week
|
2,00386
|
Average price per week
|
1,99792
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles decreased by 0.0125 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.01008 manat, amounting to 2.03224 manat per 100 rubles.
|
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
|
September 15
|
2.0391
|
September 22
|
2.0372
|
September 16
|
2.0531
|
September 23
|
2.0300
|
September 17
|
2.0430
|
September 24
|
2.0352
|
September 18
|
2.0331
|
September 25
|
2.0341
|
September 19
|
2.0433
|
September 26
|
2.0247
|
Average price per week
|
2,04232
|
Average price per week
|
2,03224
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira decreased by 0.0002 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.0001 manat, amounting to 0.04102 manat per one lira.
|
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
|
September 15
|
0.0411
|
September 22
|
0.0411
|
September 16
|
0.0411
|
September 23
|
0.0411
|
September 17
|
0.0412
|
September 24
|
0.0410
|
September 18
|
0.0411
|
September 25
|
0.0410
|
September 19
|
0.0411
|
September 26
|
0.0409
|
Average price per week
|
0.04112
|
Average price per week
|
0.04102
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel