Weekly review of Azerbaijan's currency market

Economy Materials 28 September 2025 11:44 (UTC +04:00)
Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, September 28.​ The official exchange rate of the manat against the US dollar, set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week, Trend reports.

The weighted average exchange rate of $1 for the week was 1.7 manat.

Official exchange rate of the manat against the dollar

September 15

1.7

September 22

1.7

September 16

1.7

September 23

1.7

September 17

1.7

September 24

1.7

September 18

1.7

September 25

1.7

September 19

1.7

September 26

1.7

Average price per week

1.7

Average price per week

1.7

Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro fell by 0.0087 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.00594 manat to 1.99792 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro

September 15

1.9949

September 22

1.9942

September 16

2.0021

September 23

2.0054

September 17

2.0154

September 24

2.0066

September 18

2.0052

September 25

1.9979

September 19

2.0017

September 26

1.9855

Average price per week

2,00386

Average price per week

1,99792

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles decreased by 0.0125 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.01008 manat, amounting to 2.03224 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble

September 15

2.0391

September 22

2.0372

September 16

2.0531

September 23

2.0300

September 17

2.0430

September 24

2.0352

September 18

2.0331

September 25

2.0341

September 19

2.0433

September 26

2.0247

Average price per week

2,04232

Average price per week

2,03224

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira decreased by 0.0002 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.0001 manat, amounting to 0.04102 manat per one lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira

September 15

0.0411

September 22

0.0411

September 16

0.0411

September 23

0.0411

September 17

0.0412

September 24

0.0410

September 18

0.0411

September 25

0.0410

September 19

0.0411

September 26

0.0409

Average price per week

0.04112

Average price per week

0.04102

