Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 8 February 2026 15:03 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, February 8. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 223.4 manat ($131.3), or 2.8%, over the week, Trend reports.

The weighted average price of one ounce of gold decreased by 648.9 manat ($381.6), or 7.3%, compared to the previous week, to 8,243 manat ($4,848).

Gold ounce value change

January 26

8,619 manat ($5,069)

February 2

7,950 manat ($4,675)

January 27

8,614 manat ($5,066)

February 3

8,180 manat ($4,811)

January 28

8,918 manat ($5,245)

February 4

8,633 manat ($5,077)

January 29

9,446 manat ($5,555)

February 5

8,276 manat ($4,867)

January 30

8,861 manat ($5,211)

February 6

8,174 manat ($4,807)

Average weekly rate

8,892 manat ($5,229)

Average weekly rate

8,243 manat ($4,848)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan decreased by 11.4 manat ($6.7), or 8.5%. The weighted average price of an ounce of silver was 135.8 manat ($79.8), which is 55 manat ($32.3) or 28.8% less than the previous week.

Silver ounce value change

January 26

183.7 manat ($108)

February 2

134.4 manat ($79)

January 27

183.9 manat ($108.1)

February 3

141.9 manat ($83.4)

January 28

196.6 manat ($115.6)

February 4

149.9 manat ($88.1)

January 29

201.3 manat ($118.3)

February 5

129.7 manat ($76.2)

January 30

188.7 manat ($110.9)

February 6

123 manat ($72.3)

Average weekly rate

190.8 manat ($112.2)

Average weekly rate

135.8 manat ($79.8)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 173.1 manat ($101.8), or 4.9%. The weighted average price of one ounce of platinum decreased by 999.8 manat ($588), or 21.7%, compared to the previous week, to 3,601 manat ($2,117).

Platinum ounce value change

January 26

4,868 manat ($2,863)

February 2

3,523 manat ($2,072)

January 27

4,526 manat ($2,661)

February 3

3,659 manat ($2,152)

January 28

4,597 manat ($2,703)

February 4

3,891 manat ($2,288)

January 29

4,732 manat ($2,783)

February 5

3,581 manat ($2,106)

January 30

4,280 manat ($2,517)

February 6

3,350 manat ($1,970)

Average weekly rate

4,601 manat ($2,706)

Average weekly rate

3,601 manat ($2,117)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 0.9 manat ($0.53), or 0.03%. The weighted average price of one ounce of palladium decreased by 514.8 manat ($302.7), or 15.1%, compared to the previous week, to 2,898 manat ($1,704).

Palladium ounce value change

January 26

3,516 manat ($2,067)

February 2

2,778 manat ($1,633)

January 27

3,338 manat ($1,963)

February 3

2,980 manat ($1,75 2)

January 28

3,350 manat ($1,970)

February 4

3,043 manat ($1,789)

January 29

3,586 manat ($2,109)

February 5

2,910 manat ($1,711)

January 30

3,274 manat ($1,925)

February 6

2,779 manat ($1,634)

Average weekly rate

3,413 manat ($2,007)

Average weekly rate

2,898 manat ($1,704)

