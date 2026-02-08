Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, February 8. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 223.4 manat ($131.3), or 2.8%, over the week, Trend reports.
The weighted average price of one ounce of gold decreased by 648.9 manat ($381.6), or 7.3%, compared to the previous week, to 8,243 manat ($4,848).
|
Gold ounce value change
|
January 26
|
8,619 manat ($5,069)
|
February 2
|
7,950 manat ($4,675)
|
January 27
|
8,614 manat ($5,066)
|
February 3
|
8,180 manat ($4,811)
|
January 28
|
8,918 manat ($5,245)
|
February 4
|
8,633 manat ($5,077)
|
January 29
|
9,446 manat ($5,555)
|
February 5
|
8,276 manat ($4,867)
|
January 30
|
8,861 manat ($5,211)
|
February 6
|
8,174 manat ($4,807)
|
Average weekly rate
|
8,892 manat ($5,229)
|
Average weekly rate
|
8,243 manat ($4,848)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan decreased by 11.4 manat ($6.7), or 8.5%. The weighted average price of an ounce of silver was 135.8 manat ($79.8), which is 55 manat ($32.3) or 28.8% less than the previous week.
|
|
January 26
|
183.7 manat ($108)
|
February 2
|
134.4 manat ($79)
|
January 27
|
183.9 manat ($108.1)
|
February 3
|
141.9 manat ($83.4)
|
January 28
|
196.6 manat ($115.6)
|
February 4
|
149.9 manat ($88.1)
|
January 29
|
201.3 manat ($118.3)
|
February 5
|
129.7 manat ($76.2)
|
January 30
|
188.7 manat ($110.9)
|
February 6
|
123 manat ($72.3)
|
Average weekly rate
|
190.8 manat ($112.2)
|
Average weekly rate
|
135.8 manat ($79.8)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 173.1 manat ($101.8), or 4.9%. The weighted average price of one ounce of platinum decreased by 999.8 manat ($588), or 21.7%, compared to the previous week, to 3,601 manat ($2,117).
|
Platinum ounce value change
|
January 26
|
4,868 manat ($2,863)
|
February 2
|
3,523 manat ($2,072)
|
January 27
|
4,526 manat ($2,661)
|
February 3
|
3,659 manat ($2,152)
|
January 28
|
4,597 manat ($2,703)
|
February 4
|
3,891 manat ($2,288)
|
January 29
|
4,732 manat ($2,783)
|
February 5
|
3,581 manat ($2,106)
|
January 30
|
4,280 manat ($2,517)
|
February 6
|
3,350 manat ($1,970)
|
Average weekly rate
|
4,601 manat ($2,706)
|
Average weekly rate
|
3,601 manat ($2,117)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 0.9 manat ($0.53), or 0.03%. The weighted average price of one ounce of palladium decreased by 514.8 manat ($302.7), or 15.1%, compared to the previous week, to 2,898 manat ($1,704).
|
Palladium ounce value change
|
January 26
|
3,516 manat ($2,067)
|
February 2
|
2,778 manat ($1,633)
|
January 27
|
3,338 manat ($1,963)
|
February 3
|
2,980 manat ($1,75 2)
|
January 28
|
3,350 manat ($1,970)
|
February 4
|
3,043 manat ($1,789)
|
January 29
|
3,586 manat ($2,109)
|
February 5
|
2,910 manat ($1,711)
|
January 30
|
3,274 manat ($1,925)
|
February 6
|
2,779 manat ($1,634)
|
Average weekly rate
|
3,413 manat ($2,007)
|
Average weekly rate
|
2,898 manat ($1,704)
