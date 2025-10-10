Uzbekistan’s ICT sector shows strong growth in 8M2025

TASHKENT, Uzbekistan, October 10. The volume of communication and information services in Uzbekistan reached 48.2 trillion soums ($4.19 billion) from January through August 2025.
The data obtained by Trend from the National Statistics Committee indicates that this figure increased by 21.2 percent compared to the same period last year.
The ranking of regions by the volume of communication and information services is as follows:
Tashkent city – 34.7 trillion soums ($3.02 billion)
Fergana region – 1.8 trillion soums ($156.5 million)
Samarkand region – 1.7 trillion soums ($147.8 million)
Tashkent region – 1.6 trillion soums ($139.1 million)
Andijan region – 1.2 trillion soums ($104.3 million)
Kashkadarya region – 1.2 trillion soums ($104.3 million)
Namangan region – 1 trillion soums ($87 million)
Khorezm region – 987.9 billion soums ($85.9 million)
Surkhandarya region – 888.5 billion soums ($77.2 million)
Republic of Karakalpakstan – 825.4 billion soums ($71.8 million)
Bukhara region – 812.8 billion soums ($70.7 million)
Jizzakh region – 664.6 billion soums ($57.8 million)
Navoi region – 585.2 billion soums ($50.9 million)
Syrdarya region – 388.6 billion soums ($33.8 million)