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Iran releases currency exchange rates for July 26

Economy News 26 July 2026 09:30 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 26
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 26. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 26.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to July 25.

The official rate for $1 is 1,421,105 rials, while one euro is valued at 1,616,456 rials. On July 25, the euro was priced at 1,610,084 rials.

Currency

Rial on July 26

Rial on July 25

1 US dollar

USD

1,421,105

1,414,300

1 British pound

GBP

1,893,293

1,886,895

1 Swiss franc

CHF

1,736,471

1,731,469

1 Swedish króna

SEK

146,225

145,782

1 Norwegian krone

NOK

148,325

147,727

1 Danish krone

DKK

216,139

215,366

1 Indian rupee

INR

14,715

14,679

1 UAE Dirham

AED

386,958

385,106

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,596,046

4,561,013

100 Pakistani rupees

PKR

511,234

509,182

100 Japanese yen

JPY

867,298

863,821

1 Hong Kong dollar

HKD

181,213

180,347

1 Omani rial

OMR

3,690,434

3,674,637

1 Canadian dollar

CAD

1,008,120

1,004,445

1 New Zealand dollar

NZD

822,706

820,320

1 South African rand

ZAR

84,548

85,196

1 Turkish lira

TRY

30,013

29,871

1 Russian ruble

RUB

18,212

18,125

1 Qatari riyal

QAR

390,413

388,544

100 Iraqi dinars

IQD

108,473

107,917

1 Syrian pound

SYP

11,648

11,591

1 Australian dollar

AUD

992,445

989,318

1 Saudi riyal

SAR

378,961

377,147

1 Bahraini dinar

BHD

3,779,535

3,761,436

1 Singapore dollar

SGD

1,151,002

1,096,319

100 Bangladeshi takas

BDT

1,151.002

1,144,868

10 Sri Lankan rupees

LKR

42,271

42,064

1 Myanmar kyat

MMK

677

673

100 Nepalese rupees

NPR

919,248

916,994

1 Libyan dinar

LYD

221,916

221,021

1 Chinese yuan

CNY

209,832

208,860

100 Thai baht

THB

4,213,232

4,204,375

1 Malaysian ringgit

MYR

347,374

345,709

1,000 South Korean won

KRW

972,881

967,940

1 Jordanian dinar

JOD

2,004,379

1,994,781

1 euro

EUR

1,616,456

1,610,084

100 Kazakh tenge

KZT

299,277

298,056

1 Georgian lari

GEL

541,502

539,603

1,000 Indonesian rupiah

IDR

79,258

78,945

1 Afghan afghani

AFN

21,530

21,462

1 Belarusian ruble

BYN

496,890

492,770

1 Azerbaijani manat

AZN

835,552

831,941

100 Philippine pesos

PHP

2,299,306

2,291,270

1 Tajik somoni

TJS

153,750

152,921

1 Turkmen manat

TMT

406,029

404,086

Venezuelan bolívar

VES

1,918

1,915

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,724,043 rials and $1 costs 1,515,690.

On the black market, $1 is worth about 1.89-1.92 million rials, while one euro is worth 2,15-2,18 million rials.

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