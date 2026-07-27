  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for July 27

Economy News 27 July 2026 09:22 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for July 27
Sadig Javadov
Sadig Javadov
Economic Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 27. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for July 27, Trend reports, citing the CBA.

The official exchange rate of the U.S. dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.

The exchange rate of the euro against the manat was 1.9385 manat, 1 Turkish lira was 0.0359 manat, and 100 Russian rubles were 2.1834 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

 1.7

1 euro

EUR

 1.9385

1 Australian dollar

AUD

 1.1894

1 Belarusian ruble

BYN

 0.5854

1 UAE dirham

AED

 0.4628

100 South Korean won

KRW

 0.1158

1 Czech crown

CZK

 0.0803

1 Chinese yuan

CNY

 0.2511

1 Danish krone

DKK

 0.2593

1 Georgian lari

GEL

 0.6468

1 Hong Kong dollar

HKD

 0.2168

1 Indian rupee

INR

 0.0177

1 British pound sterling

GBP

 2.2696

1 Swedish krona

SEK

 0.1757

1 Swiss franc

CHF

 2.0855

1 Israeli shekel

ILS

 0.5581

1 Canadian dollar

CAD

 1.207

1 Kuwaiti dinar

KWD

 5.4839

100 Kazakh tenge

KZT

 0.3583

1 Qatari rial

QAR

 0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

 0.0194

100 Hungarian forints

HUF

 0.5388

1 Moldovan leu

MDL

 0.0965

1 Norwegian krone

NOK

 0.1775

100 Uzbek som

UZS

 0.0141

100 Pakistani rupees

PKR

 0.6113

1 Polish zloty

PLN

 0.4494

1 Romanian leu

RON

 0.3715

100 Russian rubles

RUB

 2.1834

1 Serbian dinar

RSD

 0.0165

1 Singapore dollar

SGD

 1.3178

1 Saudi rial

SAR

 0.4529

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

 2.3048

1 Turkish lira

TRY

 0.0359

1 Turkmen manat

TMT

 0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

 0.0379

100 Japanese yen

JPY

 1.0392

1 New Zealand dollar

NZD

 0.9855

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more