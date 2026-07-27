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Iran releases currency exchange rates for July 27

Economy News 27 July 2026 09:14 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 27
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 27. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 27.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to July 26.

The official rate for $1 is 1,436,205 rials, while one euro is valued at 1,633,131 rials. On July 26, the euro was priced at 1,616,456 rials.

Currency

Rial on July 27

Rial on July 26

1 US dollar

USD

1,436,205

1,421,105

1 British pound

GBP

1,913,312

1,893,293

1 Swiss franc

CHF

1,754,714

1,736,471

1 Swedish króna

SEK

147,816

146,225

1 Norwegian krone

NOK

149,887

148,325

1 Danish krone

DKK

218,446

216,139

1 Indian rupee

INR

14,886

14,715

1 UAE Dirham

AED

391,070

386,958

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,633,496

4,596,046

100 Pakistani rupees

PKR

517,104

511,234

100 Japanese yen

JPY

876,532

867,298

1 Hong Kong dollar

HKD

183,129

181,213

1 Omani rial

OMR

3,730,616

3,690,434

1 Canadian dollar

CAD

1,018,965

1,008,120

1 New Zealand dollar

NZD

831,448

822,706

1 South African rand

ZAR

85,308

84,548

1 Turkish lira

TRY

30,356

30,013

1 Russian ruble

RUB

18,406

18,212

1 Qatari riyal

QAR

394,562

390,413

100 Iraqi dinars

IQD

109,648

108,473

1 Syrian pound

SYP

11,770

11,648

1 Australian dollar

AUD

1,002,977

992,445

1 Saudi riyal

SAR

382,988

378,961

1 Bahraini dinar

BHD

3,819,694

3,779,535

1 Singapore dollar

SGD

1,112,699

1,101,005

100 Bangladeshi takas

BDT

1,161,637

1,151,002

10 Sri Lankan rupees

LKR

42,730

42,271

1 Myanmar kyat

MMK

684

677

100 Nepalese rupees

NPR

929,969

919,248

1 Libyan dinar

LYD

224,453

221,916

1 Chinese yuan

CNY

212,063

209,832

100 Thai baht

THB

4,259,729

4,213,232

1 Malaysian ringgit

MYR

351,085

347,374

1,000 South Korean won

KRW

984,140

972,881

1 Jordanian dinar

JOD

2,025,677

2,004,379

1 euro

EUR

1,633,131

1,616,456

100 Kazakh tenge

KZT

302,758

299,277

1 Georgian lari

GEL

548,106

541,502

1,000 Indonesian rupiah

IDR

80,080

79,258

1 Afghan afghani

AFN

21,730

21,530

1 Belarusian ruble

BYN

501,573

496,890

1 Azerbaijani manat

AZN

844,425

835,552

100 Philippine pesos

PHP

2,325,960

2,299,306

1 Tajik somoni

TJS

155,031

153,750

1 Turkmen manat

TMT

410,344

406,029

Venezuelan bolívar

VES

1,939

1,918

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,725,994 rials and $1 costs 1,517,870.

On the black market, $1 is worth about 1.86-1.89 million rials, while one euro is worth 2,12-2,15 million rials.

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