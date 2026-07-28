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Iran releases currency exchange rates for July 28

Business News 28 July 2026 09:25 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 28
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 28. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 28.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to July 27.

The official rate for $1 is 1,448,405 rials, while one euro is valued at 1,647,742 rials. On July 27, the euro was priced at 1,633,131 rials.

Currency

Rial on July 28

Rial on July 27

1 US dollar

USD

1,448,405

1,436,205

1 British pound

GBP

1,926,902

1,913,312

1 Swiss franc

CHF

1,769,419

1,754,714

1 Swedish króna

SEK

148,985

147,816

1 Norwegian krone

NOK

149,985

149,887

1 Danish krone

DKK

220,425

218,446

1 Indian rupee

INR

15,105

14,886

1 UAE Dirham

AED

394,392

391,070

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,666,472

4,633,496

100 Pakistani rupees

PKR

521,395

517,104

100 Japanese yen

JPY

884,781

876,532

1 Hong Kong dollar

HKD

184,699

183,129

1 Omani rial

OMR

3,765,193

3,730,616

1 Canadian dollar

CAD

1,026,414

1,018,965

1 New Zealand dollar

NZD

837,156

831,448

1 South African rand

ZAR

86,506

85,308

1 Turkish lira

TRY

30,589

30,356

1 Russian ruble

RUB

18,565

18,406

1 Qatari riyal

QAR

397,913

394,562

100 Iraqi dinars

IQD

110,542

109,648

1 Syrian pound

SYP

11,872

11,770

1 Australian dollar

AUD

1,012,910

1,002,977

1 Saudi riyal

SAR

386,241

382,988

1 Bahraini dinar

BHD

3,852,141

3,819,694

1 Singapore dollar

SGD

1,121,941

1,112,699

100 Bangladeshi takas

BDT

1,173,177

1,161,637

10 Sri Lankan rupees

LKR

43,070

42,730

1 Myanmar kyat

MMK

690

684

100 Nepalese rupees

NPR

943,619

929,969

1 Libyan dinar

LYD

226,084

224,453

1 Chinese yuan

CNY

213,946

212,063

100 Thai baht

THB

4,308,268

4,259,729

1 Malaysian ringgit

MYR

354,376

351,085

1,000 South Korean won

KRW

986,780

984,140

1 Jordanian dinar

JOD

2,042,884

2,025,677

1 euro

EUR

1,647,742

1,633,131

100 Kazakh tenge

KZT

305,290

302,758

1 Georgian lari

GEL

552,663

548,106

1,000 Indonesian rupiah

IDR

80,143

80,080

1 Afghan afghani

AFN

21,802

21,730

1 Belarusian ruble

BYN

503,986

501,573

1 Azerbaijani manat

AZN

851,999

844,425

100 Philippine pesos

PHP

2,347,645

2,325,960

1 Tajik somoni

TJS

156,846

155,031

1 Turkmen manat

TMT

414,248

410,344

Venezuelan bolívar

VES

1,954

1,939

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,725,994 rials and $1 costs 1,517,870.

On the black market, $1 is worth about 1,87-1,90 million rials, while one euro is worth 2,12-2,15 million rials.

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