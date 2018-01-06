В Узбекистане будут выращивать коноплю

6 января 2018 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ташкентскую область побывал на территории бывшего завода “Каноп” в Куйичирчикском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь была представлена информация о готовности сельскохозяйственной техники к сезону, запланированных на 2018-2019 годы ирригационных, мелиорационных работах и агротехнических мероприятиях в районе.

Здесь также состоялась презентация планов по выращиванию технической конопли. В Европе техническая конопля широко используются в автомобилестроении, не говоря уже о легкой промышленности. Поскольку конопля – это органическое сырье, которое к тому же является мощным антисептиком, она повсеместно используется и в строительстве.

Кроме того, президенту презентовали планы по переработке риса, хранению и упаковке плодоовощной продукции, организации хлопково-текстильных кластеров в районах Ташкентской области и других перспективных проектов.

Состоялась презентация проектов по размещению хлопчатника, обеспечению населения качественным мясом, налаживанию коневодства, животноводства, рыбоводства и птицеводства.

Глава государства отметил необходимость рационального использования земель, чтобы ни одна ее пядь не оставалась бесхозной.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Минфин Узбекистана получил рекордное число заявок на трудоустройство после массового увольнения
Бизнес 13:22
Президент Узбекистана упростил вывоз товаров на зарубежные выставки
Бизнес 11:55
Узбекистан усилит контроль над госзакупками
Бизнес 11:47
Новые авиамаршруты могут открыться между Узбекистаном и Казахстаном
Бизнес 5 января 16:55
Узбекистан и Казахстан вновь связал автобусный маршрут
Бизнес 5 января 15:52
Центробанк Узбекистана будет кредитовать банки
Бизнес 5 января 14:06
Узбекский «Асакабанк» начал выплату доходов по корпоративным облигациям
Бизнес 5 января 13:29
Потребности в автомобильном бензине в Узбекистане полностью удовлетворены
Энергетика 5 января 12:44
Узбекистан закупит около 6 тыс. единиц сельхозтехники
Бизнес 5 января 12:16
В Узбекистане вводится единая цена на сжиженный газ для населения
Энергетика 5 января 10:27
Запланирован официальный визит президента Туркменистана в Узбекистан
Туркменистан 5 января 09:50
Утверждено соглашение о деятельности Европейского инвестиционного банка в Узбекистане
Бизнес 5 января 09:32
Узбекский «Ипотека-банк» увеличил уставной капитал
Бизнес 4 января 18:32
В Узбекистане с 2018 года ввели новую версию Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Бизнес 4 января 17:43
В Узбекистане возросла инфляция
Бизнес 4 января 16:56
В Узбекистане на декабрьских биржевых торгах курс доллара изменялся разнонаправленно
Бизнес 4 января 12:29
Узбекистан изучит опыт Азербайджана для внедрения системы электронных виз
Туризм 4 января 11:17
В Узбекистане появится Национальное антидопинговое агентство
Экономика 4 января 09:59