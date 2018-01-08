Азербайджан и Беларусь будут сотрудничать на фондовом рынке

8 января 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь будут сотрудничать на фондовом рынке. Соответствующий меморандум подписали главы Бакинской фондовой биржи (БФБ) и Белорусской валютно-фондовой биржи Вугар Намазов и Андрей Аухименя.

Согласно сообщению БФБ, организации будут обмениваться опытом в сфере развития листинга, изучать взаимную правовую базу по внедрению на рынках новых финансовых инструментов, оказывать поддержку пост-торговым институтам для выхода зарубежных инвесторов на рынки капитала.

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-ноябре 2017 года составил свыше 11,63 миллиарда манатов, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 4,97 миллиарда манатов (рост за год в 7,2 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,51 миллиарда манатов (рост в 3,8 раза), а объем рынка производных инструментов - 5,16 миллиарда манатов (рост на 24,9 процента).

Белорусская валютно-фондовая биржа является торговой площадкой, обслуживающей три основных сегмента организованного финансового рынка Беларуси (валютный, фондовый и срочный рынок).

(Автор: Азад Гасанли)

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