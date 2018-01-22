Kapital Bank принял участие на заседании Американской международной банковской ассоциации

БАКУ /Trend/ - 15-17 января Kapital Bank принял участие на мероприятии Американской международной банковской ассоциации и ассоциации BAFT, проходящем в Лондоне, которое было посвящено «Программе лидеров будущего» (Future Leaders Program). На мероприятии Kapital Bank был представлен в лице Агарзы Бахшиева, исполняющего обязанности директора департамента управления рисками банка.

В рамках проекта BAFT, между участниками программы был обсужден ряд вопросов, связанных с передовыми финансовыми программами, кибер-безопасностью, «Big Data», искусственным интеллектом, комплайенс, рисками, а также вопросами, стоящими перед финансовыми институтами и была предоставлена информация о практических примерах использования различных методов, касающихся этих аспектов. Кроме того, были продемонстрированы программные приложения новых технологий в финансовом секторе и дана оценка этим инновациям.

В целом в программе, разделенной на четыре группы, были представлены более 30 делегаций из 16 стран. И уже в мае текущего года в США планируется проведение завершительных работ по указанной программе, а также проведение встреч и семинаров.

Отметим, что Kapital Bank является членом Американской международной банковской ассоциации с 2017 года. Среди стран СНГ членами этой ассоциации являются Kapital Bank и один российский банк.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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