Кувейтский фонд поддержит развитие жилищного строительства в Узбекистане

31 января 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития подписали заемное соглашение на 30 миллион долларов, сообщают узбекские сми.

Средства будут направлены на реализацию проекта «Развитие жилищного строительства в сельской местности с обустройством необходимой инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры».

В рамках проекта предусматривается строительство 138 километров подъездных дорог и дорог внутри массивов, 198 километров водопроводных сетей, 151 километра сетей электроснабжения, 151 километра сетей газоснабжения, социальных и рыночных объектов, состоящих из 62 махаллинских центров и торговых площадок в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Ташкентской областях.

Государство Кувейт признало независимость Узбекистана 30 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены в июле 1994 года.

Кувейтский фонд арабского экономического развития активно участвует в программах социально-экономического развития Узбекистана. На сегодня совместно с фондом в Узбекистане реализовано несколько крупных проектов, направленных на улучшение водоснабжения населения, транспортной инфраструктуры и развитие сферы медицинского обслуживания.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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