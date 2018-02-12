Азербайджан планирует к 2027 г. увеличить сбор чая почти в 11 раз

БАКУ /Trend/ - Сбор урожая чая в Азербайджане к 2027 году планируется увеличить в 10,96 раза.

Это следует из Государственной программы развития чаеводства на 2018-2027 годы, утвержденной в понедельник Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В Госпрограмме отмечено, что впервые чай был посажен в Азербайджане в конце 19 века, его научное разведение началось в 1929 году, а с 1932 года началось создание плантаций промышленного масштаба. К концу 1980-х годов площадь чайных плантаций в стране составила 13,4 тысячи гектаров, а производство чая - 34,5 тысячи тонн. Потребность населения в чае на 65-70 процентов обеспечивалась за счет внутреннего производства. Проведенные в те года исследования показали, что в Азербайджане для посадки чая пригодна территория площадью около 21 тысячи гектаров.

Но, как отмечается в Госпрограмме, начиная с 1990-х годов производство чая в Азербайджане начало постепенно снижаться, и к 2010 году посевная площадь чая составила 587 гектаров, а объемы производства - 545 тонн. Эта ситуация начала исправляться только в 2016 году, и к 2017 году площадь чайных плантаций была увеличена вдвое - до 1 114,3 гектара, а производство - на 42,2 процента, до 775,2 тонны.

Реализация Госпрограммы позволит довести площадь чайных плантаций до трех тысяч гектаров, а сбор чая - 8,5 тысячи тонн. Это позволит значительно снизить импортозависимость, а также увеличить экспортный потенциал данной сферы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении Государственной программы развития чаеводства в стране на 2018-2027 годы.

Согласно распоряжению, госпрограмма утверждается с целью развития чаеводства, повышения экспортного потенциала в этой сфере и обеспечения занятости сельского населения.

(Автор: Анвар Мамедов)

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