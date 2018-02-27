Минтруда Азербайджана продолжает переговоры по созданию Фонда охраны труда

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает переговоры с азербайджанскими страховыми компаниями (СК) в целях создания Фонда охраны труда, сказал во вторник, отвечая на вопрос Trend, министр Салим Муслимов.

По словам министра, создание этого Фонда предусмотрено Трудовым кодексом и позволило бы значительно улучшить сферу охраны труда в Азербайджане.

"Сегодня в Азербайджане действует закон об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но данный закон подразумевает, что страхование осуществляется не государством, а страховыми компаниями, имеющими лицензию на деятельность в данном направлении. Поэтому мы продолжаем переговоры со страховыми компаниями для создания Фонда. Думаю, что в ближайшее время в данном вопросе будет, достигнут прогресс", - сказал министр.

Муслимов отметил, что страховые организации должны активно участвовать в создании Фонда охраны труда.

"Считаю, что эта система должна быть создана в Азербайджане, и страховые компании, работающие в данной сфере, должны способствовать созданию указанного фонда. Это также позволит страховым компаниям участвовать в работе фонда и контролировать отчисления из него. Я также считаю, что часть доходов страховых компаний должна направляться в данный Фонд", - сказал Муслимов.

На сегодняшний день услуги по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве в Азербайджане оказывают три страховые компании - Ateshgah Life, Qala Life и PASHA Life.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, в 2017 году этими СК было собрано 33,17 миллиона манатов премий по страхованию от несчастных случаев на производстве при выплатах на сумму 4,23 миллиона манатов. В январе 2018 года сборы и выплаты по данному виду страхования составили соответственно 1,77 миллиона и 446,7 тысячи манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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