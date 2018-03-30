В Туркменистане создана межотраслевая комиссия по системе ценообразования в строительстве

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане создана межотраслевая комиссия по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве.

Утвержден состав и положение этой комиссии.

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом предписано данной комиссии в месячный срок представить правительству «Государственную программу по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2018-2020 годы» и план мероприятий по её реализации.

Согласно документу, министерствам строительства и архитектуры, финансов и экономики предписано в месячный срок подготовить и утвердить в установленном порядке, порядок финансирования разработки национальной сметно-нормативной базы и совершенствование системы ценообразования в строительстве. Кроме того, предписано совместно с министерством юстиции представить в Кабинет министров предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

По данным на январь 2018 года, в Туркменистане сооружается около 1900 крупных объектов общей стоимостью около 47 миллиардов долларов США, 1800 из которых строятся отечественными компаниями. Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни. Контроль над соблюдением необходимых строительных норм осуществляет научно-исследовательский институт при министерстве строительства и архитектуры Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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