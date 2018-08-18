Туркменистан начал подготовку к проведению Каспийского экономического форума

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил соответствующим руководителям начать подготовку к проведению в 2019 году первого Каспийского экономического форума, пишет в субботу газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава государства на правительственном совещании выразил уверенность, что на мероприятии будет подтверждена приверженность всех прикаспийских государств консолидации усилий в этой сфере взаимодействия.

Бердымухамедов заострил внимание на том, что одним из приоритетов сотрудничества на Каспии является экология, с которой тесно взаимосвязаны вопросы изменения климата и сохранения биологического разнообразия.

Ожидается, что осенью текущего года в Туркменистане состоится сессия координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря.

"Мы также должны принять самое деятельное участие в подготовке пятистороннего соглашения о проведении научных исследований в Каспийском море", - приводятся в информации слова президента Туркменистана.

Глава государства также поручил активизировать деятельность по обеспечению безопасности на Каспии, в том числе активно участвовать в подготовке пятистороннего соглашения о поисково-спасательных работах на Каспии.

Отметим, что Туркменистан инициировал создание постоянно действующего Каспийского экономического форума – своеобразной переговорной площадки для представителей правительственных и деловых кругов стран региона.

В целом, это послужит, как отмечало в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары», повышению инвестиционной привлекательности Каспийского региона, его полномасштабной интеграции в систему мирохозяйственных связей.

Ранее сообщалось, что иностранные компании представили официальному Ашхабаду ряд предложений относительно реализации совместных инвестиционных проектов в области освоения месторождений туркменского сектора Каспийского моря.

Отметим, что в туркменской части Каспия на международный тендер выставлено 32 лицензионных блока с прогнозируемыми запасами в 11 миллиардов тонн нефти и 5,5 триллионов кубометров газа, без учета уже законтрактованных блоков.

Приоритетом является заключение с иностранными компаниями Соглашений о разделе продукции (СРП). По местным оценкам, более 80 процентов ресурсов туркменской части Каспия находятся в отложениях на глубинах свыше 3000 метров и в слабоизученных зонах нефтегазонакопления. Перспективы связывают с нефтегазоносными бассейнами - Средне-Каспийским и Южно-Каспийским.

Туркменистан ежегодно добывает около 10 миллионов тонн нефти: добычу обеспечивает госконцерн «Туркменнефть» и работающие на базе СРП компании из Великобритании, Малайзии, ОАЭ. К освоению и исследованию туркменской части Каспия привлечены Petronas, Dragon Oil, Buried Hill, RWE Dea AG, Арети (Итера) и Eni.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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