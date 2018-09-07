Эльман Рустамов: До конца года инфляция в Азербайджане сохранится на уровне ниже целевого показателя

7 сентября 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего года инфляция в Азербайджане составила 2,8 процента. Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"С 2017 года показатели инфляции в Азербайджане стабилизировались. За первые семь месяцев 2018 года этот показатель в стране составил 2,8 процента. До конца года, по нашим прогнозам, она сохранится на уровне ниже целевого показателя", - сказал Рустамов.

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