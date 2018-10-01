Президент Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства совершила рабочий визит в Азербайджан

1 октября 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся рабочий визит в Азербайджан президента Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства профессора Татьяны Анодиной.

В ходе визита состоялись встречи с премьер-министром Новрузом Мамедовым, министрами правительства Азербайджана. В ходе этих встреч были обсуждены крупные международные мероприятия, проведенные Межгоссоветом в период 2015-2018 годов в Азербайджане и за его пределами.

Татьяна Анодина посетила организации и объекты гражданской авиации Азербайджана и провела встречу с президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангиром Аскеровым. Сторонами были рассмотрены вопросы дальнейшего повышения безопасности полетов, сертификации авиационной техники, аэропортов и ремонтных организаций.

Президент Межгоссовета также приняла участие в работе Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Татьяна Анодина присутствовала на спортивных соревнованиях Чемпионата мира по дзюдо, проходившего в эти дни в Баку.

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