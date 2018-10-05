Азербайджан инвестировал в тюркоязычные государства более 14 млрд долларов - министр

5 октября 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны, входящие в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) инвестировали в экономику Азербайджана свыше 12 миллиардов долларов. В свою очередь Азербайджан инвестировал в страны ССТГ свыше 14 миллиардов долларов. Об этом министр экономики Шахин Мустафаев сказал на встрече с генеральным секретарем Совета Багдадом Амреевым.

Во время встречи Мустафаев поздравил Амреева с назначением на новую должность, выразил уверенность в том, что его деятельность внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между тюркоязычными государствами. Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение развитию связей с тюркоязычными странами. В 2017 году товарооборот Азербайджана со странами ССТГ вырос на 11,4 процента, за 8 месяцев 2018 года он вырос на 16 процентов. Осуществляется взаимное плодотворное сотрудничество в инвестиционной сфере. Министр подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в мероприятиях тюркоязычных государств, что существуют широкие возможности для расширения связей со странами-членами ССТГ в сфере торговли, транзитно-транспортной, туристической сферах, в секторе ИКТ и других направлениях.

Генсек ССТГ Амреев подчеркнул, что структура заинтересована в развитии связей между странами-членами ССТГ во всех направлениях, в том числе, в экономической сфере, напомнил, что очередная встреча министров экономики пройдет в Кыргызстане, подчеркнул важность этого мероприятия в развитии связей между тюркоязычными государствами, сказал, что на заседании будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес для расширения сотрудничества между тюркоязычными странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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