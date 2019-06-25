В Азербайджане выросли взносы медицинского страхования

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года страховые компании, действующие в Азербайджане, собрали взносов на сумму в 319,3 миллионов манатов. Были осуществлены страховые выплаты произведены на 93.8 миллионов манатов.

Как передает во вторник Trend , взносы составили 212,7 миллионов манатов, выплаты - 64 миллиона манатов. Страховые взносы по рынку обязательного страхования 106,6 миллиона, а выплаты - 29,8 миллиона манатов.

В январе-мае 2019 года 66,6 процента всех страховых взносов приходилось на добровольное и 33,4 процента на обязательное страхование. 68,3 процента страховых выплат пришлось на рынок добровольного страхования, а 31,7 процента - на рынок обязательного страхования.

По сравнению с январем-маем прошлого года в видах страхования, не связанных со страхованием жизни наблюдается подъем как среди взносов добровольного страхования на два процента (2,4 миллионов манатов) так и среди обязательного страхования, на 10 процентов (7,7 миллионов манатов). Следует отметить, что страхование в сфере страхования, не связанного со страхованием жизни, медицинское страхование увеличилось на 20 процентов (10,6 миллионов манатов), а обязательное страхование недвижимости - на 33 процента (4,0 миллионов манатов).

Кроме того, отмечен рост на 18 процентов (3,5 миллиона манатов) в секции обязательного страхования жизни.

Подробная информация о страховых взносах и выплатах страховых за январь-май 2019 года отражена в сводных показателях страхового рынка (www.fimsa.az/az/statistics-statistics).

Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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