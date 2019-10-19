ОБСЕ консультирует Туркменистан в области кодекса поведения сотрудников правоохранительных органов

АШХАБАД /Trend/ - С 14 по 19 октября 2019 года Центр ОБСЕ организовал в Ашхабаде серию лекций по этике и кодексу поведения сотрудников правоохранительных органов, сообщает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Слушателями лекций были кадеты института МВД, студенты юридических факультетов института международных отношений и Туркменского государственного университета, а также кадеты пограничного и военного институтов.

Курсы были организованы с целью предоставления возможности усовершенствования знаний в области международных этических стандартов и ознакомления с примерами из практики работы международных организаций, таких как ООН, Совет Европы и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в сфере надлежащего управления, говорится в сообщении.

Проводил курс Ярослав Стрельченок из Латвии.

Во время лекций был рассмотрен опыт противодействия коррупции и то, как повысить эффективность антикоррупционных мер.

Участники курсов обсуждали такие вопросы, как значение прозрачности в госорганах и оптимальное применение действующих кодексов поведения. Студенты также приняли участие в дискуссии по вопросам конфликта интересов и потенциальных проблем, к которым они могут привести.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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