Большой потенциал экономического сотрудничества между Малайзией и Грузией

БАКУ/Trend/ - Между Малайзией и Грузией существует огромный потенциал развития экономического сотрудничества и двусторонней торговли, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это отметил председатель Палаты представителей Малайзии Тан Шри Дато Мохамад Арифф бин Мд Юсоф на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой.

На встрече также присутствовали заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе, посол Грузии в Малайзии Николоз Апхазава и почетный консул Малайзии в Грузии Джемал Инаишвили.

На встрече было подчеркнуто, что визита такого высокого уровня из Малайзии не было уже очень давно, поэтому он крайне важен для развития двусторонних отношений.

Натия Турнава ознакомила гостей с экономическими тенденциями в Грузии, а также с текущими и планируемыми реформами.

На встрече были обсуждены приоритетные направления, развитие которых будет способствовать углублению сотрудничества между Грузией и Малайзией, такие как транспорт и логистика, торговля, туризм, образование и так далее.

Стороны отметили, что рынок Малайзии привлекателен для реализации грузинской продукции. В то же время, малазийская сторона заинтересовалась эффективностью соглашений о свободной торговле, которые Грузия оформила с Евросоюзом, Китаем, СНГ и другими странами.

На встрече стороны договорились уделять больше внимания реализации совместных экономических проектов, в том числе способствовать сближению бизнес-кругов Малайзии и Грузии.

Еще одним приоритетным направлением, который Натия Турнава обсудила с парламентской делегацией Малайзии, является проведение совместных бизнес-форумов и организация визитов бизнес-делегаций в двух странах.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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