Туркменистан и другие страны обсудили новые подходы к сотрудничеству в рамках UNESCAP

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и другие участники Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, организованного Экономической и социальной комиссией ООН для данного региона (UNESCAP), предложили новые подходы к совместной деятельности, сообщает Trend со ссылкой на газету «Золотой Век».



Отмечается, что в министерстве финансов и экономики Туркменистана состоялся телемост с участниками Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию.



Сообщается, что были обсуждены результаты проделанной работы со времени проведения предыдущего заседания. Сторонами определены важные направления в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Они отметили, что наука, технологии и инновации имеют важное значение как в борьбе с COVID-19, так и в решении экологических проблем. Была подчеркнута необходимость укрепления научного сотрудничества в регионе между государствами-членами UNESCAP.

Так, была дана высокая оценка позиции Туркменистана на мировой арене. Участники подчеркнули актуальность инициатив, выдвигаемых президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Упомянутые инициативы направлены на развитие совместного диалога.



Туркменистан присоединился к двум межправительственным соглашениям, разработанным UNESCAP по Трансазиатской железнодорожной сети и сети Азиатских автомобильных дорог в 2016 году.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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