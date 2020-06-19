ЕС поддерживает в Азербайджане переход к "зеленой" экономике
БАКУ /Trend/ - Проект по усилению консультационных услуг в области сельского хозяйства Азербайджана, финансируемый Европейским союзом, рассчитан на 26 месяцев.
Об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак.
По ее словам, цель этого проекта заключается в поддержке усилий правительства по разработке стратегии эффективной и устойчивой совместной системы сельскохозяйственного консультативного обслуживания, которая сможет лучше реагировать на текущие и будущие проблемы в сельскохозяйственном секторе и, в конечном итоге, более эффективно осуществлять услуги в сельских районах.
"Наша задача состоит в том, чтобы помочь правительству Азербайджана и поставщикам услуг в сельских районах проводить модернизацию операционных систем, процессов и услуг, которые являются более целенаправленными и релевантными для увеличения доходов фермерских хозяйств при одновременной защите и улучшении природной среды",- отметила она.
Как отметила Чакмак, проект работает в трех измерениях: благоприятная среда, институциональное развитие и повышение индивидуального потенциала консультантов, руководителей старших консультативных служб, фермеров и других субъектов инновационной системы сельского хозяйства.
Чакмак подытожила, что FAO также поддерживает Азербайджан в достижении приоритетных задач в рамках "Целей устойчивого развития".
Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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