Палата аудиторов Азербайджана готовит проекты изменений в налоговый и гражданский кодексы

БАКУ /Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана планирует реализацию разработки концепции развития аудиторской службы в Азербайджане на 2021-2030 годы.

Об этом сказал Trend председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.

По его словам, в текущем году Палата аудиторов подготовит и представит проекты изменений в налоговый и гражданский кодексы, другие законодательные акты Азербайджана.

"В соответствии с планом работы Палаты Аудиторов на 2020 год по организации и государственному регулированию деятельности аудиторской службы в стране, планируется выполнить ряд важных работ, некоторые из которых были завершены в первой половине этого года",- сказал Новрузов.

Председатель подчеркнул, что, таким образом, в соответствии с разделом "О подготовке проектов нормативно-правовых актов по соответствующему аудиторскому законодательству" плана работы Палаты Аудиторов планируется реализация следующих работ в этом году: "Подготовка инструкций, рекомендаций, разработка методических указаний и комментариев относительно аудиторской деятельности", "Оказание практической помощи новосозданным аудиторским организациям и независимым аудиторам.", "Определение и классификация не аудированных субъектов обязательного аудита в течение 2019 года", "Реализация мероприятий, предусмотренных в концепции по основным направлениям развития инновационного аудита", "Применение мер по снижению теневой экономики, предусмотренных в Дорожной Карте", "Разработка Кодекса Профессиональной Этики Аудиторов", "Разработка правил независимости аудиторов и аудиторских организаций.", "Перевод и редактирование изменений последней версии Международных Стандартов Аудита, а также предоставление аудиторским организациям и независимым аудиторам её последней версии".

Новрузов подытожил, что осуществление ряда важных мер в области контроля качества, этики и прозрачности, обучения персонала, международных отношений, публикаций, конференций и семинаров, информационного обеспечения и внутреннего регулирования наиболее важно в связи с 25летием образования Палаты Аудиторов.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в восемь тысяч манатов. На первое января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тысячи манатов, что на 9,7 процента больше, чем годом ранее.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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