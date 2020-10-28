Комитет Сената Казахстана рассмотрел республиканский бюджет

Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по финансам и бюджету, на котором депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Председатель Комитета Ольга Перепечина сообщила, что законопроектом определен размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2020 год в сумме 4 770 млрд тенге.

По словам сенаторов, законопроект позволит обеспечить стабильность государственных доходов и расходов, что будет способствовать реализации бюджетных инвестиционных проектов и достижению прогнозных параметров развития экономики страны.

На заседании Комитета рассмотрели и законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».

Депутаты Сената рассказали, что уточнения республиканского бюджета проводятся для финансирования мер по борьбе с коронавирусом, обеспечения экономической стабильности, поддержки реального сектора экономики в рамках государственных программ «Нұрлы Жол» и «Нұрлы жер», развития агропромышленного комплекса и программы индустриально- инновационного развития.

Комитет по финансам и бюджету выносит эти законопроекты на рассмотрение Палаты.