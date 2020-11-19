В Азербайджане пройдет онлайн-конференция "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все"

БАКУ /Trend/ - 24 ноября 2020 года при совместной организации Союза экономистов Азербайджана (СЭА) и Палаты аудиторов Азербайджана (ПАА) будет проведена научно-практическая онлайн-конференция на тему "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все".

Об этом сказали Trend в Палате аудиторов Азербайджана.

Согласно информации Палаты, в целях разработки и реализации рекомендаций, имеющих научно-практическое значение в области разработки необходимых мер по реализации концептуальных предложений и указаний Президента Азербайджана Ильхама Алиева по восстановлению оккупированных территорий в послевоенный период, 24 ноября текущего года пройдет онлайн-конференция при совместной организации СЭА и Палаты аудиторов Азербайджана.

В Палате аудиторов отметили, что на конференции выступят председатель Союза экономистов Азербайджана, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, вице-президент Международного союза экономистов, депутат, академик Зияд Самедзаде, председатель Палаты аудиторов Азербайджана, профессор Вахид Новрузов, член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана, профессор Акиф Мусаев и группа сотрудников и членов Палаты аудиторов.

"Лица, желающие принять участие в данном мероприятии в качестве слушателей, могут присоединиться к мероприятию",- отметили в Палате.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в восемь тысяч манатов. На первое января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тысячи манатов, что на 9,7 процентов больше, чем годом ранее.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva