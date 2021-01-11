По итогам 2020 года объем производства в металлургической отрасли Казахстана вырос на 2,6%

По итогам 12 месяцев 2020 года сохранилась позитивная тенденция в обрабатывающей промышленности, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Практически во всех секторах отрасли наблюдается рост. В металлургии объем производства вырос на 2,6%.

К примеру, в цветной металлургии объем производства вырос на 2,8%. Крупнейший производитель меди в Казахстане «Корпорация Казахмыс» увеличил объем производства рафинированной меди на 5 %, золота в слитках на 35%, а также серебра в гранулах на 17%.

А также, «Казахстанский электролизный завод» увеличил объемы производства первичного алюминия. Положительные показатели достигнуты и в «Тау-Кен Алтын». Предприятие увеличило объемы производства аффинированного золота на 4%, аффинированного серебра на 46,7%. Напомним, предприятие подтвердило высочайшее качество своей продукции и получил мировое признание, как надёжный поставщик. Аффинажный завод, выпускающий золото чистотой не менее 99,99%, получил сертификат «GoodDelivery» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Драгоценные металлы, имеющие данный сертификат, без ограничений принимаются к торговле на всех мировых биржах.

В черной металлургии рост объема производства составил 4,1%. Костанайский завод «Евраз Каспиан Сталь» увеличил объем производства арматурного проката на 7%. Арматурный прокат выпускается в соответствии с государственными стандартами. Качество продукции обеспечивается новейшим технологическим оборудованием и контролем в испытательной лаборатории завода.

А также «Таразкий металлургический завод» увеличил объемы производства ферросиликомарганца на 27 %, ТОО «Кастинг» товарного выпуска квадратной заготовки, арматуры, шаров и кругляка на 4,2%.