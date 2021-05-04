Азербайджан и АБР обсудили направления регионального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В рамках ежегодного заседания Азиатского банка развития под председательством Министерства экономики Азербайджана были проведены обсуждения на тему переопределения направлений регионального сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках программы регионального экономического сотрудничества CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation) мы провели обсуждения на тему переопределения направлений регионального сотрудничества посредством цифровой трансформации», – отметил Джаббаров.

Ранее министр говорил, что развитие интегрированной транзитно-транспортной информационной системы приведет к более тесной интеграции экономик и свободному перемещению товаров в рамках программы регионального экономического сотрудничества CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation).

Микаил Джаббаров подчеркнул, что развитие данной системы позволит улучшить транспортные и трансграничные операции и транзитный потенциал Азербайджана, приведет к более тесной интеграции экономик и свободному перемещению товаров, а также к решению возникающих дополнительных проблем и вопросов в ходе определенных таможенных процедур.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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