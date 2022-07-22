В Гахском районе прошла встреча с предпринимателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана продолжает проводить встречи с предпринимателями. Очередная такая встреча состоялась 22 июля в Гахском районе.

Как сообщили Trend в пятницу в Агентстве, во встрече, организованной совместно с исполнительной властью Гахского района, приняли участие предприниматели из Гаха и близлежащих районов, представители государственных структур, оказывающих услуги предпринимателям в регионе.

На встрече с предпринимателями были обсуждены потребности для развития их бизнеса, трудности, с которыми они столкнулись, выслушаны предложения предпринимателей, а также предоставлена информация о механизмах государственной поддержки, в том числе о поддержке и услугах, предоставляемых Агентством по развитию МСБ.

В рамках мероприятия бизнес-общественности был представлен ​​офис "Друг МСБ" в Гахском районе. Это четвертый по счету офис "Друг МСБ" в Шеки-Загатальском экономическом районе. В настоящее время офисы "Друг МСБ" функционируют в 35 городах и районах страны.

Офис "Друг МСБ" по Гахскому району, который будет действовать в Центре Гейдара Алиева, обеспечит всестороннюю государственную поддержку создания новых субъектов предпринимательства и развития МСБ в районе. С этой целью данный офис будет осуществлять соответствующие меры по защите интересов предпринимателей, реализации инвестиционных инициатив, информированию по вопросам бизнеса, решению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.

На встрече председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил важность деятельности офисов "Друг МСБ" с точки зрения обеспечения поддержки предпринимателей на местах и пригласил предпринимателей к тесному сотрудничеству с данными офисами.

В рамках мероприятия были продемонстрированы фильмы о механизмах поддержки МСБ со стороны Агентства, даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Также представители Агентства посетили пчеловодческое хозяйство в Гахе, поинтересовались его деятельностью по производству меда.

(Перевод: Фидан Мустафаева)