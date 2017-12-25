Урегулирование разногласий между Казахстаном и акционерами Карачаганака отложено на 2018 г.

25 декабря 2017 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана и акционеры месторождения Карачаганак планируют завершить переговорный процесс по урегулированию спора вокруг калькуляции доходов от продажи нефти до конца первого квартала 2018 года, сообщил вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Пока мы в процессе переговоров, и, по всей видимости, до конца года мы этот вопрос урегулировать не успеем. Вопрос очень сложный. Сейчас мы берём временной график – до конца первого квартала 2018 года, то есть до конца марта. По ходу переговоров сроки могут корректироваться", – сказал Мирзагалиев, пишут казахстанские СМИ.

В апреле прошлого года минэнерго Казахстана сообщало, что между республикой и подрядчиком Карачаганакского проекта существуют разногласия, связанные с калькуляцией доли по разделу продукции.

Ранее консорциум KPO (Karachaganak Petroleum Operating) предложил Казахстану заплатить около 300 миллионов долларов в рамках урегулирования разногласий с правительством страны по Карачаганаку, Казахстан отверг это предложение.

Разногласия по Карачаганаку основываются на измерении "индекса объективности", который, согласно СРП (соглашение о разделе продукции), подписанному в 1997 году, определяет, сколько прибыли получает консорциум и сколько - правительство Казахстана.

"Это вопрос методологии: что должно считаться «компенсационной нефтью», а что должно считаться "прибыльной нефтью". У нас разное видение этого вопроса", – отмечал ранее министр энергетики Канат Бозумбаев.

Он также говорил о том, что правительство Казахстана хотело найти новый метод вычисления "индекса объективности", который бы предоставил Казахстану большую долю от будущих доходов, а также возместил доходы, потерянные в прошлом.

Напомним, что Казахстан требует около 1,6 миллиарда долларов от компаний, вовлеченных в соглашение о разделе продукции по месторождению Карачаганак.

Карачаганакское месторождение – одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 миллиарда тонн, газа – 1,35 триллиона кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум KPO в составе Shell (29,25 процента), Eni (29,25 процента), Chevron (18 процентов), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5 процента), "КазМунайГаз" (10 процентов).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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