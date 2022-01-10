В феврале ожидается сокращение экспорта азербайджанской нефти по БТД

БАКУ /Trend/ - В феврале 2022 года ожидается снижение экспорта азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) по сравнению с январем, сообщает Trend со ссылкой на агентство Reuters.

График, с которым ознакомилось Reuters, показывает, что объем экспорта азербайджанской сырой нефти по БТД из турецкого порта Джейхан был установлен на уровне 14,72 миллиона баррелей в феврале по сравнении с 17,27 миллиона баррелей в январе.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1 076 километров – по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

По данным bp, общий экспорт нефти по БТД достиг 500 миллионов тонн 12 декабря 2021 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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