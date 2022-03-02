Страны ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. б/с на апрель

Министерская конференция стран ОПЕК в среду длилась менее 10 минут, за это время нефтеэкспортеры подтвердили, что готовы и в апреле наращивать добычу прежними темпами, то есть на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС источники в делегациях.

"Все согласовали, на 400 тыс. б/с", - сказал один из собеседников агентства. В проекте коммюнике, с которым ознакомился ТАСС, также говорится, что странам - членам соглашения рекомендуется строго выполнять параметры договоренностей, включая объемы добычи.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 31 марта 2022 года, добавил источник.