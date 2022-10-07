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Строительство дистанционной системы управления Сангачальского терминала близится к завершению

Энергетика Материалы 7 октября 2022 11:38 (UTC +04:00)
Строительство дистанционной системы управления Сангачальского терминала близится к завершению

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Строительство дистанционной системы управления Сангачальского терминала завершено на 97 процентов.

Об этом, в ходе медиатура для журналистов, сказал проектный менеджер «Центральный Восточный Азери» (ACE) Нил Филипс, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, ведутся работы по тестированию помещений дистанционного управления.

«По завершении этих работ ожидается сдача в эксплуатацию. Также, автоматизация этой платформы поспособствует ускорению интеграции этого терминала с ACE», - добавил он.

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