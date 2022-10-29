Обнародован прогресс по восстановлению уровня добычи на казахстанском месторождении

БАКУ /Trend/ - Все механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи на казахстанском месторождении Кашаган выполнены, передает Trend в субботу со ссылкой на АО НК «КазМунайГаз».

Об этом стало известно в ходе посещения месторождения председателем пПравления АО НК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым.

Управляющий директор компании North Caspian Operating Company (NCOC) Оливье Лазар доложил о текущем статусе ремонтных работ на установке предварительного отбора газа завода по комплексной подготовке нефти и газа «Болашак».

На текущий момент все механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи выполнены, ввод установки в эксплуатацию ожидается в течение нескольких дней.

Напомним, что 3 августа на Кашагане была произведена остановка завода по комплексной подготовке нефти и газа «Болашак» в связи с обнаружением признаков утечки газа. 9 августа добыча была частично восстановлена до уровня 100 тыс. баррелей в сутки, 30 сентября - до уровня 210 тыс. баррелей в сутки.