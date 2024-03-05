Молдова хочет перейти к более долгосрочным связям с Азербайджаном в сфере энергетики – министр (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Молдова хочет перейти к более долгосрочным связям с Азербайджаном в сфере энергетики.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Молдовы Виктор Парликов по итогам 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора, прошедшего 1 марта в Баку.

«Очень хорошо, что в рамках данной встречи также прошли обсуждения по «зеленой» энергии. С Азербайджаном мы хотим перейти от трансакционных отношений к более долгосрочным связям. У государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) есть опыт работы в области производства удобрений, одним из крупнейших рынков сбыта удобрений являются румынский и болгарский рынки, и имело бы смысл производить эти удобрения где-то ближе к этим рынкам. Также Молдова находится рядом с большим украинским рынком. Конечно, Украина и сама производила огромное количество удобрений до недавнего времени, но в связи с войной непонятно, насколько это производство будет продолжаться, насколько оно может поддерживаться. Мы заинтересованы, чтобы на территории Молдовы SOCAR или партнеры запустили производство удобрений. Молдова как сельскохозяйственная страна сама использует эту продукцию, и является хорошей логистической точкой, откуда ее легко можно экспортировать в страны ЕС и Украину», - сказал он.

По словам Парликова, если SOCAR заинтересована в том, чтобы инвестировать в инфраструктуру по распределению газа в Молдове, то, безусловно, этот вариант тоже не исключается.

«Мы смотрим на более долгосрочные отношения и постоянное инвестиционное присутствие Азербайджана в Молдове и наоборот. На встрече с представителями SOCAR, а также министерств энергетики и экономики мы обсуждали возможность инвестирования в производство электроэнергии в Молдове для балансирующих мощностей электросистемы», - добавил министр.

Он отметил, что Молдову интересуют более долгосрочные инвестиции со стороны Азербайджана.

«Здесь нужно понимать почему подобного рода проекты не реализовывались в Молдове до сих пор. Это было из-за того, что мы 100-процентно зависели от одного поставщика и цены у нас были зависимы от политических отношений с Россией. Ни один крупный игрок на коммерческой основе не будет инвестировать деньги в страну, где они не могут обеспечить безопасность поставок энергии, и цена на энергоресурс зависит от таких политических отношений с другой страной. Только сейчас, когда мы смогли диверсифицировать поставки, обеспечить энергобезопасность, становится актуальным говорить про подобного рода проекты», - пояснил Парликов.

«Зеленая» повестка

По словам Парликова, Азербайджан показал, что несмотря на то, что страна богата традиционными энергоресурсами, «зеленая» повестка тоже набирает здесь обороты.

«Проект прокладки кабеля по дну Черного моря для поставки «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу, а также проекты, реализуемые внутри страны для производства возобновляемой энергии, позволяют создать новые связи в сфере энергетики между Европой и Каспийским регионом. Географически подключить Молдову к такому проекту было бы сложно. Нас этот проект коснется косвенно, через румынский рынок. Мы строим мощные новые линии подключения к румынской энергосистеме и через 5-6 лет Молдова станет полноценной частью европейского энергетического рынка. Мы фактически будем одним рынком с той же Румынией. Соответственно, если этот кабель придет на румынский рынок, эту же энергию также смогут покупать и потребители в Молдове. В этом смысле не столь важно, чтобы этот кабель проходил через Молдову, так как с экономической и логистической точек зрения это не имеет большого смысла, но так как мы постепенно интегрируемся в рынок ЕС, в любом случае мы очень заинтересованы в этом проекте и будем его поддерживать», - сказал министр.

Парликов отметил, что энергосистема Молдовы меньше азербайджанской и, соответственно, масштаб проектов тоже существенно меньше.

«При этом механизмы, через которые мы привлекаем инвестиции, похожи и мы вполне заинтересованы в обмене опытом с Азербайджаном. Мы проводим аукционы порядка на 60 мегаватт солнечной энергии, чуть больше 100 мегаватт ветровой энергии. Модель этих аукционов заключается в том, чтобы компания, предложившая лучшую цену для потребителя, сможет в течение 15 лет продавать эту энергию гарантированно по цене, которую они предложили потребителям в Молдове через государственную компанию. Это механизм, через который мы гарантируем определенные доходы, но при этом мы имеем конкурентную среду и пытаемся получить наилучшую цену для наших потребителей. Рынок Молдовы относительно небольшой. Для нас было принципиально важно избавиться от зависимости от единого поставщика. Теперь мы готовы покупать газ на коммерческих условиях», - добавил он.

О будущем Южного газового коридора

«Когда зародилась идея создания Южного газового коридора, никто не представлял, что этот проект можно будет реализовать за короткие сроки, и что это станет настолько важным маршрутом, который позволит обеспечить безопасность снабжения Европы газом. И после начала войны в Украине этот коридор стал крайне важной артерией. Поменялась вся геополитика, связанная с энергетикой, с поставками газа. Южный газовый коридор в связке с инфраструктурой, которая была построена за последние годы на Балканах, помог Европе, в том числе и Молдове, очень быстро диверсифицировать источники поставок», - сказал министр энергетики Молдовы.

По его словам, если бы не было Южного газового коридора, Вертикального газового коридора, никак не получилось бы так быстро перейти от 100-процентной зависимости от компании «Газпром» к практически нулевой зависимости на той части страны, которую Молдова контролирует.

«Потому что в Приднестровский регион до сих пор поступает газ от «Гапрома». Вся остальная часть страны полностью покрывает свои потребности, импортируя газ на европейском рынке от разных поставщиков. В прошлом году мы доказали, что можем закупать газ на европейском рынке дешевле, чем по формуле, которая содержится в контракте с «Газпромом». Южный газовый коридор – это уже состоявшийся проект и он уже внес свой вклад в безопасность поставок энергоресурсов в Европу. Сейчас есть возможность подумать, что делать дальше. Это, в первую очередь, связано с тем, что другие страны Каспийского региона также могут подключиться к этому коридору, что позволит расширить границы коридора и еще лучше связать Европу с Центральной Азией. Весь Каспийский регион является источником не только ископаемого топлива, но и «зеленой» энергии», - сказал он.

X: @Lyaman_Zeyn