Bank of Baku существенно увеличил доходы

БАКУ/Trend/ - Bank of Baku завершил первый квартал 2020 года с прибылью в размере 1,97 миллиона манатов, в то время как аналогичный период прошлого года банк завершил с убытком в 7,75 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

В годовом исчислении банк заработал 9,72 миллиона манатов.

Согласно банковскому отчету, чистая процентная прибыль составила 10,4 тысячи манатов (рост за год на 43 процента) и была сформирована за счет процентных доходов в 13,5 миллиона манатов (рост за год - 28,5 процента) и процентных расходов в 3,13 миллиона манатов (сокращение за год на 3,8 процента).

Непроцентные доходы Bank of Baku составили 2,61 миллиона манатов, увеличившись в годовом исчислении на 85,4 процента. Непроцентные расходы на конец марта текущего года составили 9,98 миллиона манатов (рост на 95,7 процента). Операционная прибыль составила три миллиона манатов, из которой на резервы ушло 80 тысяч манатов, при том, что за первый квартал 2019 года на резервы было выделено 11,3 миллиона манатов. Соответственно, прибыль после уплаты налогов и непредвиденных расходов, связанных с банковской деятельностью в объеме 950 тысячи манатов, составила 1,97 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili