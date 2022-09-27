Движимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Пятого октября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество ОАО AtaBank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляются два кондиционера марки "Hitachi", один кондиционер марки "Panasonic", одна единица комби марки "Maktek", шесть комби-радиаторов, девять камер IP и др. Стартовая цена движимого имущества составит 3 520 манатов.

№ Марка/модель Количество Рыночная стоимость 1 Кондиционер "Hitachi" 2 500 2 Кондиционер "Panasonic" 1 1 350 3 Комби "Maktek" 1 650 4 Комби-радиаторы 6 600 5 IP-камеры 9 270 6 Дверь сейф-бункера 1 100 7 Бункерная решетка 1 50

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.